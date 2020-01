Mercato Inter, Kumbulla obiettivo concreto: la richiesta del Verona

Mercato Inter: quanto chiede il Verona per Kumbulla

Mercato Inter Kumbulla | L’arrivo di Conte sulla panchina dell’Inter ha senz’altro alzato di molto l’asticella, ed è ovvio che anche in vista della prossima stagione ci siano degli innesti importanti, soprattutto in qualche reparto specifico. I nerazzurri vorrebbero prendere un altro centrale di difesa, e in questo momento tengono d’occhio il giovanissimo Kumbulla, difensore albanese in forza al Verona. Sotto la guida di Juric il classe 2000′ sta facendo benissimo, e le sue prestazioni sono apprezzate da diverse grandi squadre.

L’Inter vorrebbe accelerare i tempi, e continua a prendere contatti con il Verona, giorno dopo giorno. Chiaramente l’affare non è semplice, soprattutto per via dell’alta richiesta fatta dalla squadra di proprietà di Setti: ben 20 milioni di euro più il prestito di Dimarco. Questa la notizia riportata da La Gazzetta dello Sport.

Inter-Kumbulla: tra incontri e concorrenza

Kumbulla è un obiettivo concreto per l’Inter, ma la trattativa non è affatto semplice. L’affare non si è ancora sbloccato, e nonostante ieri ci sia stato un incontro con l’entourage del giocatore, ci sarà da tenere in considerazione un ostacolo piuttosto rilevante: la concorrenza della Fiorentina, che intanto sta pressando parecchio. Il club viola ad oggi è la vera antagonista per il colpo, nei prossimi giorni ci saranno sicuramente altre novità.