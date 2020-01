Mercato Inter, sfida alla Juventus per Chong: i dettagli della trattativa

Mercato Inter, sfida alla Juventus per Chong

Mercato Inter Chong | L’Inter continua a lavorare sul presente con vista scudetto, ma l’orizzonte nerazzurro non si limita certo al campionato in corso e ieri nella sede nerazzurra sono stati avvistati agenti di giocatori per trattativa da impostare per l’estate. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport. Vediamo il dettaglio.

Calciomercato Inter, assalto al calciatore del Manchester United

Ieri nella sede del Club di Steven Zhang in Via Liberazione c’è stato un via vai di agenti e tra i tanti si è visto pure Mohamed Sinouh, agente di Amrabat, uno dei due gioielli del Verona, l’altro è Kumbulla per cui l’Hellas ha già un accordo col Napoli ma su cui i neroazzurri ancora insistono forte. Amrabat in particolare prende tempo per chiudere l’accordo in maniera definitiva. All’Inter piace ma le priorità in mediana, al momento, restano altre. Sinouh nei colloqui con Marotta ha parlato anche di Tahith Chong, classe 1999 del Manchester United, in scadenza di contratto al 30 giugno 2020 e che piace anche, e tanto, alla Juventus. L’Inter ha preso informazioni, “poi si vedrà – sottolineano alla rosea – Da qui all’estate le strategie possono cambiare, ma è bene essere pronti al colpo”