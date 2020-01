Fiorentina-Atalanta 2-1, gli highlights di Coppa Italia

Fiorentina e Atalanta si sono date battaglia oggi negli ottavi di finale di Coppa Italia. Alla fine a spuntarla è stata la Viola, grazie alle reti di Cutrone e Lirola. Non basta Ilicic: ecco la sintesi video della gara.

I gol e gli highlights di Fiorentina-Atalanta (VIDEO)

Esordio con gol per il neoacquisto della Fiorentina: bastano 11 minuti al ex Milan per scrivere il suo nome sul tabellino. Servito da Dalbert coi giri giusti, s’inserisce bene a rimorchio e col piatto batte il portiere. Il pareggio dell’Atalanta porta la firma dell’ex Ilicic: al 67′ lo sloveno attacca il primo palo coi tempi giusti ed insacca alle spalle del portiere Terracciano. Espulsione per Pezzella al 70′, sembra il tracollo per i padroni di casa, ma arriva il gol di Lirola, nei minuti di finali, a far esplodere il Franchi.