Calciomercato Sampdoria, Murillo in uscita: arriva Tonelli

Calciomercato Sampdoria, Murillo in uscita

Calciomercato Sampdoria Murillo | Lontano da Genova il futuro di Jeison Murillo. Nonostante gli apprezzamenti da parte di Claudio Ranieri dopo il successo in rimonta della sua Sampdoria contro il Brescia, la stampa spagnola dà già per fatto il trasferimento in prestito al Celta, club della Liga spagnola, del difensore colombiano che avrebbe fatto pressione per arrivare ai saluti e preparare le valigie in direzione Vigo. Il club blucerchiato ha dato il via libera all’operazione avrebbe nonostanta non abbia ancora chiuso l’accordo per portare a Genova il sostituto di Murillo. Murillo sarò in Spagna in giornata per sostenere le visite mediche e poi apporre la firma sul contratto.

Mercato Sampdoria, in arrivo Tonelli

In particolar modo il direttore sportivo della Sampdoria sta cercando di sbloccare il ritorno di Lorenzo Tonelli sotto La lanterna, difensore per cui il club blucerchiato ha ripreso le trattative col Napoli. Lorenzo Tonelli, classe 1990, valore nominale di mercato 5 milioni di euro, contratto che lo lega al Napoli in scadenza al 30 giugno 2021. Tonelli è un difensore centrale, forte fisicamente e abile nel gioco aereo. E’ al tempo stesso un giocatore versatile. Può essere impiegato anche come terzino destro, anche se predilige giocare al centro della difesa, ruolo in cui esprime al meglio le sue capacità. Proprio quello che serve a Ranieri. Tonelli arriverebbe a Genova in prestito fino al 30 giugno 2020 con obbligo di riscatto già fissato.