Calciomercato Napoli, Younes in uscita: Torino in pole, c’è un nodo

Calciomercato Napoli: il Torino in vantaggio per Younes

Calcio Mercato Napoli Younes | Il Napoli si concentra sul mercato, e nella giornata di oggi ha ufficializzato anche il secondo acquisto a centrocampo: Lobotka, in arrivo dal Celta Vigo. La squadra azzurra dovrà però gestire anche le operazioni in uscita, e tra i possibili partenti c’è anche Amin Younes, esterno tedesco che ha trovato fin qui pochissimi minuti sotto la guida di Gattuso. Sempre più vicina la cessione del giocatore, con diverse pretendenti che hanno spesso avanzato diversi sondaggi.

Tra i club interessati c’è ancora il Sassuolo, ma soprattutto il Torino, ad oggi considerata la squadra in vantaggio nell’affare. I granata vogliono un rinforzo in vista della seconda parte di stagione, e Younes sarebbe il profilo ideale soprattutto per l’idea di gioco di Mazzarri. Questa la notizia riportata da cm.it.

Younes-Torino: c’è ancora un ostacolo

Younes difficilmente troverà spazio in questo Napoli, e per questo motivo in questa sessione invernale si opterà per la cessione. Il Torino sta spingendo per il colpo, ma c’è ancora un nodo da scogliere per la squadra di Urbano Cairo: la partenza di Iago Falquè. L’esterno spagnolo andrà ceduto, e solo allora si procederà per l’assalto a Younes. Attenzione poi anche ad un’altra squadra in corsa, ovvero il Genoa.