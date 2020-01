Calciomercato Napoli, Tsimikas nuovo nome per la difesa: i dettagli

Calciomercato Napoli, Tsimikas nuovo nome per la difesa

Calciomercato Napoli Tsimikas | Oggi è il giorno di Stanislav Lobotka. Il secondo rinforzo del mercato di riparazione di gennaio è rimasto sospesi solo per qualche giorno a causa di “una bulimia contrattuale: le pagine da firmare sono sempre tante e non tutte chiare nella traduzione dall’italiano allo slovacco”. Lo rivela l’edizione oggi in edicola di Tuttosport. L’annuncio però è ormai imminente. Se le questioni burocratiche subiranno un’accelerazione, Lobotka potrà essere disponibile già sabato contro la Fiorentina. Poi, nonostante le smentite di facciata che arrivano dal direttore sportivo Giuntoli si darà l’assalto a Konstantinos Tsimikas.

Mercato Napoli, assalto al greco

L’esterno sinistro della nazionale greca, classe 1996, valore di mercato nominale 5 milioni di euro, contratto che lo lega all’Olympiacos in scadenza al 30 giugno 2020 potrà essere acquistato per una somma che varia tra i 6 e gli 8 milioni di euro, ma prima ci sarà

da sistemare Ghoulam. Con il Lione, il Marsiglia e soprattutto il Watford, è stata aperta una discussione per arrivare ad un prestito fino a giugno. Chiusa questa operazione si lavorerà sull’attaccante. Gattuso lascerà partire Llorente, in prestito al Tottenham di Mourinho per puntare tutto su Mertens che ha rifiutato un’offerta del West Ham United. L’attaccante belga intende rispettare il contratto fino alla fine, vuole scavalcare Hamsik in testa alla classifica dei marcatori all time del club azzurro: 118 contro i 121 di Marekiaro. E soprattutto come ha fatto intendere in più occasioni in Italia vuole vestire solo la maglia del Napoli.