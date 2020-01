Calciomercato Napoli, ecco Lobkotka: c’è la firma (UFFICIALE)

Tweet on Twitter

Calciomercato Napoli: Lobotka non è ancora ufficiale, dettagli da sistemare

Ultime notizie calcio Napoli – Stanislav Lobotka è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Visite mediche completate nei giorni scorsi, il club azzurro a breve posterà sui social le immagini della firma con il consueto benvenuto del presidente Aurelio De Laurentiis. Come riportato da Sky Sport, Lobotka è un nuovo calciatore azzurro: insieme a Diego Demme (arrivato nei giorni scorsi) completerà le coppie nel reparto di centrocampo che Gennaro Gattuso ha chiesto di rinforzare. Ottimo lavoro della società del Napoli e del direttore sportivo Giuntoli che ha lavorato con tempestività in questi primi giorni di gennaio. Lobotka è atteso a Castel Volturno per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra e mettersi subito a disposizione di Gattuso.

Ultime notizie Napoli, Lobotka: la firma sul contratto del calciatore

Ultimissime notizie calcio mercato Napoli – Si è finalmente conclusa una lunga ed estenuante attesa per il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka. A breve sarà a tutti gli effetti un nuovo calciatore della S.S.C. Napoli. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, sul proprio profilo Twitter, infatti, c’è la firma sul contratto che vincolerà per i prossimi quattro anni e mezzo il calciatore di ruolo mediano slovacco al club di Aurelio De Laurentiis per 1.8 milioni di euro a stagione.