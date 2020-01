Calciomercato Napoli: Rinnovo Insigne, incontro con Raiola

Ultimissime mercato Napoli – I primi segnali di riavvicinamento tra la gente di Napoli e Insigne si erano visti già nella sconfitta di 1-3 tra Napoli-Inter. Fischi che sono diventanti applausi del San Paolo per le prestazioni in crescendo del capitano azzurro. Ieri, in Coppa Italia, una doppietta nel 2-0 contro il Perugia. L’attaccante del Napoli ha un contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe essere rinnovato per diventare sempre di più la bandiera azzurra. Incontro previsto tra la società azzurra e Mino Raiola (suo agente) nelle prossime settimane. Intanto, Dries Mertens è sempre più vicino a dire addio al calcio Napoli. Il rinnovo non arriva e i club di Premier League si fanno sotto, tra qualche settimana potrà già firmare e salutare tutti.

Mercato Napoli – Sempre più probabile il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli. Se quest’anno sarà chiuso come si deve è probabile che il Napoli possa sedersi al tavola con Mino Raiola per discutere il prolungamento del contratto. Mertens, invece, difficilmente rinnoverà (in scadenza il prossimo giugno). Tante le offerte ricevute dal belga, tra cui un’offerta dal West Ham che è stata rifiutata, il Napoli l’ultima offerta la farà a mercato chiuso ma sono poche le possibilità di rinnovo. Su Mertens c’è anche l’Arsenal che punta a prenderlo a costo zero dal 1 febbraio. Callejon piace molto a Gattuso ma il destino sembra uguale a quello del belga.