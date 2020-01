Calciomercato Napoli, addio Ghoulam: su di lui c’è il Watford

Calciomercato Napoli – Ghoulam | Non trova pace il terzino algerino, Faouzi Ghoulam, che anche con Gennaro Gattuso non trova spazio. L’ultima apparizione con la maglia del Napoli risale addirittura al lontano 6 ottobre 2019. Cinque presenze, pochissime, considerando l’importanza del calciatore prima dell’infortunio di ormai tre anni fa, che ancora oggi lo tormenta.

E’ un calciatore in uscita per il Napoli, il club azzurro è per questo che cerca una soluzione per la corsia mancina in questo mercato di riparazione. Il giocatore algerino potrebbe ripartire altrove e tra le squadre su di lui, sarebbe spuntata quella del Watford.

News Napoli, Ghoulam non convince: sarà protagonista del mercato in uscita

Stando a quel che rivelano i colleghi di Sportitalia, il calciomercato del Napoli in uscita, potrebbe vedere protagonista il terzino, Faouzi Ghoulam. L’algerino è ai margini del club e su di lui ci sarebbe finito il Watford. Il club di Giampaolo Pozzo sarebbe pronto a prelevarlo dalla società azzurra, con le parti che avrebbero trovato addirittura i primi contatti. Si cerca l’intesa anche economica tra i due club. Il Watford non andrà oltre i 10 milioni, ma il Napoli non vuole perdere il proprio calciatore a tali cifre, chiedendo di più. Aurelio De Laurentiis, fino a non molto tempo fa, avrebbe sparato prezzi altissimi e non ha voglia di venderlo con una svalutazione economica così importante. L’idea però sarebbe comunque quella di accontentare il calciatore e risolvere una questione molto complessa. La Premier League potrebbe rappresentare il suo futuro.