Calciomercato Milan, Rodriguez al Fenerbache: accordo raggiunto, le cifre

Calciomercato Milan: Rodriguez sceglie il Fenerbache, i dettagli

Calcio Mercato Milan Rodriguez | Una sessione invernale davvero molto importante ed impegnativa per il Milan, che ad oggi vuole gestire al meglio soprattutto gli affari in uscita, visti i tanti esuberi in rosa. Uno dei primi a partire sarà Ricardo Rodriguez, impiegato pochissimo in questa stagione, e in netto calo rispetto allo scorso anno. Il terzino svizzero lascerà Milano, e per lui sono arrivate delle avance sia dal PSV che dal Fenerbache.

Le offerte sono state praticamente a cifre uguali, e nonostante l’incontro di qualche giorno fa tra entourage del giocatore e club olandese, stando a quanto riportato da cm.com, sembra che Rodriguez abbia ormai preso una decisione: dirigersi in Turchia e dedicarsi ad una nuova esperienza. L’accordo è stato praticamente raggiunto, cifre e formula le seguenti: prestito oneroso più un obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro.

News Milan: addio Rodriguez, massima fiducia in Theo

L’arrivo di Theo Hernandez ha sicuramente cambiato le gerarchie del Milan, soprattutto viste le grandi prestazioni che ha saputo sfoggiare il laterale difensivo francese. L’ex Real Madrid ha praticamente tagliato fuori Ricardo Rodriguez, ora chiamato a rifarsi in Turchia, dove lo aspetta a braccia aperte il Fenerbache. I tifosi turchi hanno pressato parecchio per l’acquisto dell’ex Wolfsburg, e sono stati decisivi nell’operazione.