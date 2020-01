Calciomercato Inter, visite mediche e firma per Spinazzola: i dettagli

Calciomercato Inter, visite mediche e firma per Spinazzola

Calciomercato Inter Spinazzola | Prima Matteo Politano a Roma, poi Leonardo Spinazzola a Milano. Completato anche il secondo sbarco di giornata nell’ambito dello scambio tra Inter e Roma. L’esterno difensivo di Foligno è atterrato in mattinata all’Aereoporto di Linate, ora le visite mediche di rito alla clinica Humanitas, e poi al Coni per l’idoneità sportiva prima di apporre la firma del contratto che lo legherà ai nerazzurri per quattro stagioni oltre a quella in corso.

Mercato Inter, i dettagli dell’accordo

Una volta completate le operazioni burocratiche lo scambio tra i due club che porta Politano alla Roma e Spinazzola all’Inter sarà completato. Lo scambio non sarà effettuato con la

formula del prestito con obbligo di riscatto, come paventato nelle ultime ore. I due calciatori saranno valutati 27,5 milioni ciascuno e si trasferiranno in modo definitivo già in questa sessione di gennaio. Una trattativa-lampo agevolata dal fatto che entrambi hanno lo stesso agente, Lippi, e dalle esigenze delle due società. La Roma, infatti, era alla ricerca

di un esterno offensivo dopo il ko di Zaniolo. L’Inter di un laterale mancino per il

3-5-2 di Conte. Entrambi classe ’93: Spinazzola era stato acquistato in estate dalla Juventus per 29,5 milioni con un contratto sino al 2023. La Roma cedendolo a 27,5 milioni

non effettuerà plusvalenza ma risparmierà sull’ingaggio visto che il difensore guadagna 500 euro in più di Politano, a cui però più avanti verrà ritoccato e prolungato il contratto. L’Inter, che ha riscattato l’esterno offensivo dal Sassuolo quest’anno per 20,706 milioni, dopo averne sborsati 5 per il prestito l’anno precedente, otterrà nell’ammortamento finale

una plusvalenza di 6,5 milioni.