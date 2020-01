Calciomercato Inter: Spinazzola in sede, arriva la firma

Calcio mercato Inter – Spinazzola all’Inter e Politano alla Roma. Operazione in entrata e in uscita per i due club di Serie A. Si attente solo l’ufficialità dei due club per l’acquisto di entrambi i calciatori, che hanno cambiato maglia. Politano, che ha trovato pochissimo spazio con Conte, potrà rilanciarsi alla Roma, mentre all’Inter arriva Spinazzola che servirà per il 3-5-2 di Antonio Conte. Completate le visite mediche in giornata, i calciatori sono nelle rispettivi sedi per la firma del contratto. Saranno già a disposizione per i match di Serie A del fine settimana. La Roma giocherà contro il Genoa in Liguria, l’Inter sarà impegnata con il Lecce in Puglia.

Operazione a titolo definitivo da 25-26 milioni di euro, quotando alla pari i due giocatori. Leonardo Spinazzola ha già un accordo per il suo nuovo contratto, 2,7 milioni di euro anno con scadenza identica all’attuale, 30 giugno 2024. Invece Matteo Politano salirà dagli attuali 1,6 milioni a 2,2 netti più bonus con prolungamento della scadenza dal 2023 al 2024. Spinazzola è in questo momento nella sede nerazzurra per firmare il contratto. Il laterale della Roma inizierà la sua nuova avventura con l’Inter, dopo aver vestito la maglia di Juventus e Roma negli ultimi anni. Dopo l’idoneità al CONI ha detto: “Sto bene, ciao a tutti”.