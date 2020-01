Calciomercato Inter: Spinazzola rischia di saltare, le ultime

Ultime Inter | Lo scambio tra Politano e Spinazzola non si è ancora concluso formalmente come riportato da Sky Sport. Domani mattina Spinazzola dovrà fare dei test di condizione sul campo alle 9:00 ad Appiano Gentile.

La Roma sperava di concludere tutto oggi per mandare Politano a Parma per la Coppa Italia. L’Inter è molto scrupolosa ed ha provato a cambiare la formula sul prestito con diritto e non obbligo. C’è stata tensione. La speranza di tutte le parti coinvolte è che Spinazzola brilli. L’Inter poi proverà a chiudere per il centrocampista.