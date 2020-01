Calciomercato Inter, Lautaro nel mirino del Real Madrid: offerta con contropartita

Calciomercato Inter: il Real Madrid prepara un’offerta per Lautaro

Calcio Mercato Inter Lautaro | Il mercato dell’Inter continua a proseguire spedito in vista della seconda parte di stagione, e i nerazzurri dovranno impegnarsi non solo per qualche colpo in entrata, ma anche ad eventuali offerte. Uno dei giocatori più richiesti e ambiti dalle parti di Milano è senza dubbio Lautaro Martinez, argentino in un momento di forma eccezionale. L’attaccante ex Racing ha ricevuto tantissime avance anche in estate, e adesso continua a suscitare interesse da parte di tantissime big europee.

Tra le tante spiccano Barcellona, Manchester City e per ultimo ma non per importanza il Real Madrid. Proprio i Blancos pare che nelle ultime ore si stiano dando un gran da fare per prelevare Lautaro Martinez, magari a giugno, con una nuova stagione da affrontare. Intanto a proposito di questo arrivano notizie clamorose dal portale spagnolo Don Balon: sembra che la squadra di Zidane sia pronta ad un’offerta importante, 50 milioni di euro più la contropartita James Rodriguez.

Lautaro Martinez: l’Inter si fida della clausola?

L’Inter cercherà ovviamente di blindare a tutti i costi Lautaro Martinez, e intanto si affida alla clausola monstre di 110 milioni. Una cifra molto alta, ma che davvero protegge i nerazzurri da eventuali assalti? Probabilmente no, specie vista la superpotenza economica delle pretendenti. Il club meneghino dovrà sicuramente fare qualcosa in più.