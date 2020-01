Calciomercato Inter, Kessie in arrivo: scambio con Vecino

Calciomercato Inter, Kessie in arrivo

Calciomercato Inter Kessie | La trattativa tra Inter e Milan per uno scambio Kessie-Vecino è ripresa dopo uno stand-by dovuto all’alta valutazione data dal club rossonero al centrocampista ivoriano. Lo riporta, con dovizia di particolari, il portale sportivo di casa Mediaset, sportmediaset.it. E’ l’ultima novità della sessione di mercato che si è aperta il 2 gennaio e proseguirà fino a fine mese. Il confronto tra i due club sarebbe in fase avanzata e riguarda due calciatori che non hanno trovato lo spazio e la collocazione desiderata nella stagione in corso. I dettagli

Mercato Inter, Vecino in rossonero

Franck Kessie, classe 1996, valore nominale di mercato 25 milioni di euro, contratto che lo lega al Milan in scadenza al 30 giugno 2022 è molto stimato da Conte, e di contro Matias Vecino, classe 1991, valore nominale di mercato 23 milioni di euro è ormai ai margini del progetto nerazzurro. Il nodo, come detto, è la valutazione che danno al Milan dell’ivoriano rispetto all’uruguayano, ballano almeno 6-7 milioni di euro di differenza. La questione sta rendendo meno fluido il dialogo tra i due club ma la forbice, unita alla necessità per entrambe i tecnici di avere a disposizione calciatori più funzionali al proprio progetto tecnico dovrebbe fare la differenza. L’affare può decollare.