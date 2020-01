Calciomercato Inter: Ausilio vola a Londra, si chiude per Eriksen e Giroud

Mercato Inter Eriksen e Giroud ad un passo | Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, è volato a Londra in queste ore per chiudere il doppio colpo di mercato dalla Premier League. Confermata da Sky Sport la presenza del ds nerazzurro a Londra, in queste ore Ausilio incontrerà Chelsea e Tottenham per chiudere l’acquisto immediato di Olivier Giroud e Christian Eriksen. I nerazzurri sono pronti a lanciare l’assalto finale, il Totteneham ha appena acquistato Gedson Fernandes dal Benfica proprio per sostituire il partente Eriksen. L’affare si potrà chiudere tra i 15 e i 20 milioni di euro. Molto più bassa l’offerta fatta al Chelsea per l’acquisto di Giroud. Doppio affare in dirittura per rinforzare la rosa di Antonio Conte in vista della lotta allo scudetto con Juve e Lazio e all’Europa League che inizierà a febbraio.

Calciomercato Inter, ecco Giroud ed Eriksen

La presenze di Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, a Londra, è un chiaro segnale che il club ha voluto accelerare nella doppia trattativa. Il ds proverà a chiudere già nel Regno Unito entrambi gli affari. Decisivi i calciatori che hanno già accettato l’Inter nei giorsi scorsi. Giroud andrà a guadagnare 4,5 milioni di euro annuali per due anni di contratto. Una trattativa che quindi si è sbloccata, Lampard, ha di fatto annunciato la cessione di Giroud.