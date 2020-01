Calciomercato Genoa, Caprari è la nuova idea: grifoni pronti all’assalto

Calciomercato Genoa, obiettivo Caprari: l’idea concreta dei rossoblu

Calciomercato Genoa – Caprari | Il Genoa continua il suo percorso di rinascita, dopo l’arrivo di Davide Nicola. Il presidente Enrico Preziosi è pronto a piazzare nuovi innesti per il club rossoblu, dopo gli arrivi di Behrami, Perin e Destro. Non si ferma qui, perché stando a quanto rivelato dai colleghi di Sky Sport, arriverebbe sempre da Genova il nome del nuovo obiettivo dei grifoni: si tratta di Gianluca Caprari, attaccante della Sampdoria che potrebbe aver voglia di una nuova esperienza e con la società blucerchiata pronta a liberarlo, se dovesse chiedere la cessione.

Notizie Genoa, chiesto Caprari ai ‘cugini’ della Samp: le ultime di calciomercato

Il Genoa sarebbe pronto all’assalto, bussando alle porte dei cugini della Sampdoria. I grifoni vorrebbero aggiudicarsi il cartellino di Gianluca Caprari, desiderio di mercato di Sassuolo e Parma. In mattinata sarebbe arrivata in casa Samp una nuova richiesta e questa volta con il mittente che proviene dalla stessa città. Il club blucerchiato vorrebbe non privarsi del giocatore, che però ha bisogno di trovare spazio. Nell’ultimo appuntamento è andato anche in rete, ma ha voglia di sentirsi protagonista domenica per domenica. E chissà che non possa esserlo proprio con la maglia dei rivali del suo attuale club.