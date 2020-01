Ultime Juventus, infortunio Demiral: stagione finita per il turco

Ultime Juventus – Infortunio Demiral | Operazione eseguita con successo per Merih Demiral. La Juventus ha comunicato, attraverso il proprio sito ufficiale, le condizioni del difensore centrale turco. L’ex Sassuolo aveva rimediato un brutto infortunio nella sfida disputata domenica sera tra Roma e Juventus, gara in cui ci ha rimesso il crociato anche il giallorosso, Nicolò Zaniolo. Per entrambi, il responso è stato decisamente negativo, con l’intera stagione compromessa. Per i due calciatori è stagione finita e l’Europeo che arriverà al margine del campionato di Serie A, rappresenta un vero e proprio miraggio per entrambi. Difficile vederli ancora protagonisti della sfida che si disputerà all’Olimpico tra Italia e Turchia.

News Juventus, infortunio Demiral: il comunicato ufficiale sui tempi di recupero

Il club bianconero, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le condizioni di Merih Demiral. Il difensore è stato operato quest’oggi, questo è quanto dichiarato dalla Juventus: “Merih Demiral questa sera è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore e sutura del menisco laterale del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del medico sociale della Juventus dott. Tzouroudis, è perfettamente riuscito. I tempi necessari per un recupero ottimale sono di 6-7 mesi”.