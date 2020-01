Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di martedì 14 gennaio 2020

Stasera in TV Calcio | tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata.

Oggi in TV, tutte le partite di calcio in diretta martedì 14 gennaio 2020

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN.

Martedì 14 gennaio 2020

15.00 Napoli-Perugia (Coppa Italia) – RAI DUE

18.00 Lazio-Cremonese (Coppa Italia) – RAI DUE

20.45 Inter-Cagliari (Coppa Italia) – RAI UNO

21.05 Tottenham-Middlesbrough (FA Cup) – DAZN e DAZN1

Rai Sport +HD

06:00 – Pallavolo Femminile Trofeo Mimmo Fusco 2020 2a giornata: Vincente gara 1 vs Busto Arsizio

06:30 – TG Sport

08:00 – Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 Sprint Femminile/Maschile a tecnica Libera Dresda (GER)

09:10 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20:Super G Femminile- prova di Combinata Alpina (AUT)

10:25 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Maschile – prima manche (SUI)

11:40 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Femminile – prova di Combinata Alpina (AUT)

13:25 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Maschile seconda manche (SUI)

14:40 – Pallanuoto Femminile: Camp. Europei 2020:1a giornata: Francia – Spagna

15:50 – Pallanuoto Femminile:C.ti Europei 2020 – Germania – Italia

17:30 – Combinata Nordica: Coppa del Mondo 2019/20:Prova di Salto HS 134

18:20 – Ciclocross: Campionati Italiani 2019/20:Finale Elite Femminile

19:20 – Ciclocross: Campionati Italiani 2019/20: Finale Elite Maschile

20:40 – Basket: Campionato Italiano 2019/2020 18a giornata: Ori – Ora Pistoia – Dolomiti Energia Trentino

22:50 – Combinata Nordica: Coppa del Mondo 2019/2020 Prova di Fondo Staffetta Sprint 2 x 7,5 km

23:40 – Pattinaggio di Velocità: Campionati Europei 2019:3a giornata

02:00 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Super G Femminile – prova di Combinata Alpina -Zauchensee (AUT)

03:20 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20: Slalom Femminile – prova di Combinata Alpina – Zauchensee (AUT)

04:10 – Pallanuoto Femminile: Camp. Europei 2020 – 1a giornata: Francia – Spagna

05:15 – Pallanuoto Femminile: Camp. Europei 2020 – 1a giornata: Germania – Italia

Sportitalia

07:00 – Speciali Anticipi Serie A

08:00 – ALegue CC Mariners – Melbourne Victory

10:00 – Campionato Primavera Roma – Pescara

12:00 – Campionato Primavera Inter – Empoli

14:00 – Studio Pre Serie D

14:30 – Serie D – Notaresco vs Campobasso

16:30 – Studio Post Serie D

17:00 – Teleshopping

17:45 – Sintesi Roma – Pescara Primavera

18:00 – Teleshopping

18:30 – Si Motori

19:00 – Go Kart on race

20:00 – Ski Magazine

20:30 – Calciomercato Weekend live

23:00 – Speciale Serie A

Euro Sport

06:00 sport Coppa del Mondo 2019/2020-Singolo M (2a manche, da Altenberg, Germania)

06:30 sport Coppa del Mondo 2019/2020-HS 135 (da Val di Fiemme)

07:30 sport Coppa del Mondo 2019/2020-Slalom Gigante M (2a manche, da Adelboden, Svizzera)

08:15 sport Coppa del Mondo 2019/2020-Discesa Libera F (da Altenmarkt, Austria)

09:00 sport Coppa del Mondo 2019/2020-HS 135 (da Val di Fiemme)

9:30 sport Coppa del Mondo 2019/2020-SuperG F (da Altenmarkt, Austria)

10:00 sport Olimpiadi Invernali Giovanili 2020-da Losanna

10:50 sport Coppa del Mondo 2019/2020-Singolo F (2a manche, da Altenberg, Germania)

11:30 sport Coppa del Mondo 2019/2020-Combinata F: Slalom (da Altenmarkt, Austria)

11:50 sport Coppa del Mondo 2019/2020-7,5 km Sprint F (da Oberhof, Germania)

12:45 sport Olimpiadi Invernali Giovanili 2020-da Losanna

13:30 sport UK Championship 2019-Finale, da York, Inghilterra

14:00 sport The Masters 2020-1a g. (da Londra)

16:35 sport Aspettando LBA

16:50 sport Serie A PosteMobile 2019/2020-Cantù – Brindisi

17:30 sport Coppa del Mondo 2019/2020-Sprint a Tecnica Libera M-F (da Dresda, Germania)

18:30 sport Coppa del Mondo 2019/2020-HS 135 (da Val di Fiemme)

19:05 sport Watts

19:10 sport Coppa del Mondo 2019/2020-da Altenberg, Germania

19:40 sport Flash News

19:45 sport Coppa del Mondo 2019/2020-Combinata F: SuperG (da Altenmarkt, Austria)

19:45 sport The Masters 2020-1a g.

20:15 sport Coppa del Mondo 2019/2020-Combinata F: Slalom (da Altenmarkt, Austria)

20:45 sport Coppa del Mondo 2019/2020-HS 135 (da Val di Fiemme)

22:00 sport ATP World Tour 250 Series 2020-Adelaide: 1a g.

23:30 sport Coppa del Mondo 2019/2020-Prova a squadre (da Altenberg, Germania)

00:00 sport Grande Slam 2020-Australian Open (Qualifiche. 1a g., da Melbourne, Australia)

00:30 sport Coppa del Mondo 2019/2020-Singolo M (2a manche, da Altenberg, Germania)

01:00 sport Coppa del Mondo 2019/2020-Doppio (1a manche, da Altenberg, Germania)

01:30 sport Coppa del Mondo 2019/2020-Doppio (2a manche, da Altenberg, Germania)

02:00 sport Grande Slam 2020-Australian Open (Qualifiche. 1a g., da Melbourne, Australia)

03:00 sport Torneo I Quattro Trampolini 2019/2020-Highlights

04:00 sport Grande Slam 2020-Australian Open (Qualifiche. 1a g., da Melbourne, Australia)

04:00 sport Coppa del Mondo 2019/2020-HS 135 (da Val di Fiemme)

06:00 sport Coppa del Mondo 2019/2020-HS 134 (dall