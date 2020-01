Squalificati Serie A: 7 saltano il prossimo turno, assenze pesanti per Genoa, Lazio e Roma

Serie A – Squalificati Serie A. Arriva la decisione ufficiale del Giudice Sportivo in vista della 20a giornata di Serie A Tim. Sono ben sette i calciatori a saltare il prossimo turno Serie A. Questi i calciatori squalificati che hanno subito sanzioni nella 19a giornata e non saranno a disposizione per la 20esima giornata di Serie A. Assenze importanti per varie squadre, tra cui quelle in lotta per la Uefa Champions League.

Squalificati Serie A, i calciatori assenti

Il giudice sportivo della Serie A ha squalificato per una giornata sette giocatori dopo le gare della diciannovesima giornata di Serie A. Questi i vari calciatori non a disposizione dei loro allenatori per la prima giornata del ritorno del campionato italiano: Senad Lulic (Lazio), Dimitri Bisoli (Brescia), Domenico Criscito (Genoa), Alessandro Florenzi (Roma), Hans Hateboer (Atalanta), Aleksandar Kolarov (Roma) e Mario Rui (Napoli).

Questo il prossimo turno di Serie A: