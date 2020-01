Mercato Udinese, addio Pussetto: va al Watford (UFFICIALE)

Ignacio Pussetto lascia la Serie A: l’attaccante si sposta in Premier League, al Watford. Ne ha dato comunicazione l’Udinese con un comunicato ufficiale.

Calcio mercato Udinese, Pussetto va al Watford

Resta in famiglia Pussetto, passando dall’Udinese al Watford in Premier League. Saluta però la Dacia Arena dopo una stagione e mezza: passa nell’altro club dei Pozzo con un trasferimento a titolo definitivo, firmando un contratto che lo vedrà giocare in Inghilterra per i prossimi 4 anni e mezzo. Ecco il comunicato del club friulano: “Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Watford Fc le prestazioni sportive di Ignacio Pussetto“.

L’anno scorso ha segnato 4 gol, lasciando intravedere segnali di miglioramento. Quest’anno soltanto uno, nella pur importante gara contro la Juventus lo scorso dicembre: mister Gotti gli stava concedendo fiducia e qualche minuto in più rispetto all’inizio, ma non è bastato a guadagnarsi un futuro in Friuli.

Ultime mercato Udinese, i dettagli della trattativa

Si tratta sicuramente di un affare tra sorelle, vista la proprietà identica fra i due club, ma guardando al bilancio, si tratta di una plusvalenza niente male per l’Udinese. Cedendolo per la cifra di 17 milioni, come riportato da Trivenetogoal, la società friulana realizza una plusvalenza di oltre 10 milioni di euro, visto che l’aveva prelevato dall’Huracan per la cifra di 6 milioni di euro.