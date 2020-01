Mercato Inter, scambio di centrocampisti con il Milan

Novità di mercato a Milano, dove Inter e Milan si stanno mettendo d’accordo per uno scambio di pedine a centrocampo.

Ultime calciomercato Inter, Vecino rompe con Conte

Sembrava tutto fatto, poi l’infortunio di Zaniolo ha cambiato tutto. Politano si era promesso ai rossoneri, sempre all’interno di uno scambio, ma l’infortunio del centrocampista giallorosso ha costretto Petrachi a fiondarsi con decisione sull’esterno nerazzurro, mettendo sul piatto una succulenta contropartita, molto gradita ad Antonio Conte. Ed è proprio il tecnico salentino, come riferisce la Gazzetta dello Sport, a muovere le fila di quest’altra operazione, o meglio darne l’input. Perché stando alle ultime, Vecino è ormai in uscita dal club visto che ha rotto completamente i rapporti con il mister e per questo ormai troverebbe poco spazio in campo: rientrano quindi i rumour legati anche ad un possibile addio per Gagliardini.

Lo scambio con il Milan: ecco Kessie

Così, anziché Politano sarà plausibilmente Kessié a vestire la maglia nerazzurra al posto di Vecino. I due avrebbero profili tutto sommato simili così come una valutazione di mercato che si aggira sulle stesse cifre: come svelato dal Corriere della Sera, si sta pensando a questo scambio, anche se Boban per il momento non è del tutto convinto. Resta quindi libera un casella in mezzo al campo per l’Inter, che viste le difficoltà per arrivare a Vidal, si sta fiondando su un altro grande colpo.