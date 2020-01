Maran dopo Inter-Cagliari: “Mercato? Abbiamo altri problemi. Sono convinto che ci riprenderemo”

Inter-Cagliari, Maran ai microfoni Rai

Inter-Cagliari Maran | Al termine del match di San Siro, ha parlato il tecnico dei rossoblu, Rolando Maran, rilasciando queste dichiarazioni ai microfoni Rai. Queste le sue parole, raccolte dalla redazione di Calciomercato24.com.

Ultime Cagliari, le parole di Maran

“Stiamo vivendo un momento molto particolare, anche inaspettato per molti versi. In alcuni momenti mostriamo troppe fragilità, dovremmo concentrarci per la partita di domenica. A volte sembrano frasi fatte, ma non lo sono in questa circostanza. Sono convinto che in questi giorni troverò un gruppo che ha un forte desiderio di mettere alle spalle un periodo così. Dobbiamo affrontare le difficoltà, con grande compattezza. Oggi abbiamo concesso una situazione assurda, dopo soli venti secondi. E’ già difficile giocare contro l’Inter, mettiamoci anche questo. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo e mettere dentro le cose che sappiamo fare. Vogliamo cancellare questo periodo negativo. E’ un momento che va affrontato, dobbiamo dimostrare di essere la squadra che siamo. Sono convinto che da domani cambieranno le cose. Ci siamo messi addosso il peso di voler essere protagonisti e questo ci ha tolto quella spavalderia che avevamo all’inizio, ecco qual è la chiave secondo me dei problemi. Mercato? No, mi sembra riduttivo parlare di calciomercato. Abbiamo altri problemi da risolvere”.