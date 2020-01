Inter-Cagliari, parla Conte: “Le difficoltà ci hanno reso più forti. Mercato? Pochi soldini”

Inter-Cagliari, Conte ai microfoni Rai

Inter-Cagliari Conte | Al termine del match di San Siro, nel quale l’Inter ha trovato la qualificazione ai quarti ai danni del Cagliari, il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni Rai. Queste le sue parole secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

“Sicuramente c’è stata un’ottima risposta da parte di tutti i ragazzi. Qualcuno non giocava da un bel po’, come Barella che veniva dall’infortunio, e mi hanno dato delle risposte positive. Penso anche a Dimarco, Lazaro, Borja Valero. Sono cose che fanno molto bene, anche di Alexis Sanchez sono contento, anche se quest’ultimo ha bisogno di continuare il suo percorso di recupero.

Io come Trapattoni? Ti ringrazio, parli di un maestro, sono legato a lui con grandissimo affetto. Lo ringrazierò per sempre, è grazie a lui se ho vinto quello che ho vinto. Coi miei ragazzi ho un buon feeling, sono ragazzi per bene con una grande voglia di fare. Puoi essere soddisfatto quando hai a tua disposizione dei ragazzi così.

Lotta scudetto? Sicuramente penso che abbiamo fatto un girone d’andata importante, fare 46 punti e farli come li abbiamo fatti noi con alcune problematiche, non era semplice. Le difficoltà ci hanno resi più forti. Il girone di ritorno sarà difficile, lo sappiamo: ci sarà da lottare e da crescere. Questo è solo l’inizio di un percorso, bisogna aver pazienza.

Lukaku? Sapete benissimo che non piace parlare dei singoli, ma parliamo di un giocatore che ad oggi dimostra la sua forza. Ha ancora dei margini di miglioramento, così come gli altri in rosa. Il fatto che abbiamo vinto di più fuori casa? Il fattore San Siro resta importante per noi, dipendesse da me, giocherei sempre a casa mia. Io penso che la cosa positiva dal mio arrivo, è il feeling stabilito con i miei ragazzi, che hanno sposato le mie idee di calcio. Dobbiamo continuare a lavorare, tenendo le pressioni alte per tutta la partita. Ai ragazzi spiego che dobbiamo giocare a ritmi intensi per novanta minuti.

Mercato? Ci aiuterà, dobbiamo essere bravi a trovare delle opportunità, con i pochi ‘soldini’ che abbiamo. Il direttore è stato molto chiaro”.