Inter-Cagliari: gli highlights video della partita di Coppa Italia

Inter-Cagliari, la sintesi e gli highlights del match

Inter Cagliari, Highlights | Vanno a sfidarsi le altre protagoniste di questi ottavi di finale della Coppa Italia, dopo che in giornata hanno aperto con due vittorie, Napoli e Lazio. Inter e Cagliari vanno a giocarsi la qualificazione ai quarti ed è subito il club nerazzurro a portarsi in avanti: a Romelu Lukaku bastano esattamente 20 secondi per metterla dentro, dopo una clamorosa disattenzione da parte del Cagliari. Più tardi arriverà la rete del raddoppio di Borja Valero, con il parziale che si chiude per due reti a zero… CLICCA QUI PER LEGGERE LA SINTESI COMPLETA DEL MATCH