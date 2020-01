Fiorentina-Atalanta, Gasperini in conferenza stampa

Fiorentina-Atalanta Gasperini | L’allenatore del club bergamasco parla nel pre partita del match di Coppa Italia con la Fiorentina. Gian Piero Gasperini, ha rilasciato dichiarazioni anche sul ritorno di Mattia Caldara. Queste le sue parole secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com. L’Atalanta si ritroverà di fronte la Fiorentina al Franchi di Firenze negli ottavi di finale. Ai quarti di finale, una delle due vincitrici del match di domani, si ritroverà di fronte la vincente del match tra Inter e Cagliari, che si giocherà, invece, questa sera allo stadio San Siro. Inter e Cagliari si sono ritrovate di fronte a inizio stagione in Serie A, vinse l’Inter 1-2 sul campo del Cagliari. Era una delle prime uscite della nuova Inter di Antonio Conte.

Notizie Atalanta, le parole di Gasperini su Caldara

“Siamo molto contenti del ritorno di Mattia. Quando è andato via da Bergamo gli ho detto che prima o poi sarebbe tornato, ma non mi aspettavo così presto. Questa è anche casa sua. Ho visto che è in buona condizione e quindi ci sta anche che possa giocare o uno spezzone o dall’inizio contro la Fiorentina, domani vedremo. E’ venuto per recuperare il tempo perduto, ora in difesa stiamo facendo bene. Siamo un po’ contati, perciò l’arrivo di Caldara ci mette a posto”.