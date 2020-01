Calciomercato Sampdoria: Murillo saluta, passa al Celta Vigo

Mercato Sampdoria – Murillo verso il Galatasaray

Calciomercato Sampdoria – Murillo in partenza, destinazione a sorpresa. La Sampdoria aveva messo gli occhi su Simon Kjaer, ma alla fine l’ex difensore dell’Atalanta ha scelto di passare la Milan. Occhi puntati su Lorenzo Tonelli, minima la distanza con il Napoli. La trattativa dovrebbe chiudersi senza problemi nei prossimi giorni per il ritorno di Tonelli a Genova. Intanto, in uscita, nello stesso reparto, c’è Jeison Murillo, difensore centrale colombiano, che non è tra i pupilli di Claudio Ranieri, sul calciatore c’era il forte interesse di Fatih Terim, allenatore del Galatasaray, ma pare che il calciatore finisca il Liga nuovamente (sotto contratto con il Valencia) ma per vestire la maglia del Celta Vigo.

La Samp cede Murillo, Tonelli in arrivo?

Murillo è arrivato la scorsa estate dal Valencia, ma ora è pronto a salutare già la Serie A. L’ex calciatore dell’Inter è finito nel mirino del Galatasaray, ma ora pare sia il Celta Vigo ad avere la meglio. Sorpresa sul futuro di Jeison Murillo. Il difensore lascia la Serie A e la Sampdoria ma non per il Galatasaray quindi e il campionato turco. Accordo trovato in queste ore tra Valencia e Celta Vigo, il calciatore torna in Spagna. Terminerà la stagione al Celta in Liga, poi si scoprirà quale sarà il futuro del calciatore colombiano dal prossimo giugno.