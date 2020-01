Calciomercato Roma: Shaqiri offerto, è l’alternativa a Politano

Calciomercato AS Roma: Shaqiri offerto a Petrachi

Ultime AS Roma: non solo Politano, i giallorossi valutano anche il piano B. Come riportato da Tuttosport, oltre all’esterno dell’Inter, i giallorossi valutano altre soluzioni.

Dalla Spagna è rimbalzato l’interesse per il classe ‘98 Gonzalo Villar che ha come agente il fratello di Guardiola, Pere. Il calciatore è in forza all’Elche e fa parte del giro dell’Under 21 spagnola: costo 3 milioni. Sotto traccia, però, la Roma ha riallacciato anche i rapporti con lo Shakhtar per Marcos Antonio, classe 2000, scovato in Portogallo nell’Estoril, under 20 brasiliano. E’ stato segnalato da Fonseca. L’altro nome a sorpresa arriva dall’Inghilterra: il Liverpool ha offerto in prestito lo svizzero Shaqiri, finito ai margini nella squadra di Klopp dopo l’arrivo di Minamino. Se saltasse il colpo Politano, l’ex Inter potrebbe sbarcare in Italia.

Ultime AS Roma: il colpo Politanto

Per sostituire Zaniolo, tuttavia, la prima opzione resta quella legata a Matteo Politano ma servirebbe un sacrificio. Il calciatore sul quale si sta ragionando in queste ore è Spinazzola. L’esterno difensivo, arrivato in estate dalla Juventus, ha deluso Fonseca. La valutazione data al suo cartellino (29,5 milioni) non aiuta. Per questo motivo l’idea è di uno scambio con un elemento che abbia più o meno lo stesso valore. Il riferimento è a Politano per il quale l’Inter chiede una somma vicina a 25 milioni (con Spinazzola che a giugno figurerebbe a bilancio a 22,1). Anche nel caso non andasse in porto l’operazione, Spinazzola resterebbe sul mercato. Occhio anche a Suso per il quale il Milan, tuttavia, chiede 25 milioni.