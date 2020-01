Calciomercato Roma: Politano-Spinazzola, l’agente a Milano per chiudere

Calciomercato Inter: Spinazzola-Politano, lo scambio si è concluso

Mercato Inter: scambio Politano-Spinazzola, affare fatto. La rottura del legamento crociato di Nicolò Zaniolo (in Roma-Juventus) ha cambiato i piani della Roma. In meno di 24 ore il club giallorosso ha chiuso l’operazione di scambio con l’Inter: Politano per Spinazzola. Trattativa lampo, impostata nella giornata di ieri tra il ds Petrachi e Marotta. Già nella giornata di oggi potrebbe arrivare la conclusione dell’affare. Entrambi i calciatori sono sono assistiti dall’agente Davide Lippi e tutti e due avevano perso il posto da titolare nelle rispettive squadre in questi mesi. Politano, già sondato la prima volta a dicembre dalla Roma, realizzerà il sogno di giocare nella squadra che lo ha allevato fino alla Primavera. Proverà a convincere Roberto Mancini a portarlo all’Europeo.

Ultime Inter: trattativa ormai in chiusura

L’intesa, infatti, è arrivata attraverso l’inserimento nell’affare di un calciatore più utile per Conte: Spinazzola è un esterno che può essere facilmente sfruttato su entrambe le fasce nel 3-5-2. Trattativa che si chiuderà nelle prossime 24 ore, con l’intesa raggiunta sotto tutti i punti di vista, restano da limare soltanto alcuni dettagli sugli ingaggi dei calciatori. L’agente Davide Lippi (che in procura ha entrambi i calciatori) stesso oggi sarà a Milano nella sede centrale dell’Inter per trovare l’accordo finale. Già nel fine settimana i due calciatori potrebbero ritrovarsi con una maglia diversa.