Calciomercato Napoli: Fabian Ruiz al Barcellona, ritrova Quique Setién

Calcio mercato Napoli, Fabian Ruiz ha chiesto la cessione

Calciomercato Napoli Fabian Ruiz | Il centrocampista spagnolo è pronto a tornare in Liga. Fortissimo l’interesse del Real Madrid, ma ora potrebbe inserirsi a sorpresa il Barcellona. Difficile una sua partenza a gennaio, ma per giugno è quasi impossibile che il calciatore resti ancora a Napoli. Fabian non sembra uno dei pilastri principali del centrocampo di Gennaro Gattuso e il Napoli ha già completato l’acquisto di due centrocampisti (Lobotka e Demme) ed è vicinissimo a quello di Amrabat per giugno. Il ritorno in Liga Spagnola potrebbe arrivare con l’acquisto da parte del Barcellona.

Mercato Napoli, la destinazione dello spagnolo

Decisivo potrebbe essere l’arrivo del nuovo allenatore al club catalano. Ieri, infatti, è stato annunciato l’esonero di Valverde, al suo posto è arrivato Quique Setién al Barcellona ed è per questo che aumentano le chances di vedere con la maglia blaugrana dal prossimo anno Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli è un pupillo del nuovo allenatore dei catalani, il motivo? Semplice. Quique Setién è l’ex allenatore del Betis Siviglia, i due, infatti hanno condiviso insieme l’esperienza al Betis nella stagione 2017-18 dove Fabian, che era appena rientrato dal prestito all’Elche. Fu proprio in quell’anno che Fabian esplose, collezionando 34 partite e mettendo a segno 3 gol, contribuendo alla qualificazione in Europa League del club e permettendo allo stesso club biancoverde di incassare i 30 milioni di euro della clausola poi versata dal Napoli.

Lo stesso Quique Setién in un’intervista dello scorso anno disse: “Il Barcellona voleva pagare un milione di euro per portare Fabian nella sua filiale ma io mi sono rifiutato, lo volevamo al Betis. Quando sono arrivato ho visto le sue qualità e abbiamo deciso di puntarci. Deve migliorare in certe cose ma ha una velocità di apprendimento incredibile. Ha ampi margini di miglioramento. E’ stato pagato pagato 30 milioni dal Napoli. Se avesse continuato con noi lo si poteva cedere per 60”.