Calciomercato Milan, Rodriguez vicino al PSV: oggi incontro tra le parti

Calciomercato Milan: incontro rossoneri-PSV per Rodriguez

Calcio Mercato Milan Rodriguez | Il mercato di Serie A continua ad essere molto attivo, e in questi giorni c’è particolarmente parecchio fermento soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Il Milan dovrà lasciar partire qualche esubero, tra cui Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero ha trovato fin qui pochissimo spazio, e l’arrivo di Theo Hernandez lo ha praticamente tagliato fuori dalle gerarchie di Pioli. L’ex Wolfsburg è alla ricerca di una nuova sistemazione, e nelle ultime ore ci sono state diverse richieste da varie squadre.

Oltre al Fenerbache, sembra si sia fatto vivo il PSV, attualmente considerato club in pole per il giocatore. Stando a quanto riportato da cm.com, la trattativa sarebbe già ben avviata, e pare anche che oggi ci sia stato un importante incontro tra rappresentati della squadra olandese e i rossoneri a Casa Milan.

Rodriguez-PSV: c’è un ostacolo

Rodriguez sembra sempre più diretto verso la cessione, e a scanso di equivoci lo svizzero lascerà Milano in questa sessione invernale. La trattativa con il PSV è ormai quasi definita, se solo non fosse per un ostacolo piuttosto rilevante: i Lancieri chiedono il terzino in prestito oneroso, mentre i rossoneri vorrebbero optare per un obbligo di riscatto. La situazione per ora è in stallo, ma la sensazione è che già nella giornata di domani potrebbero arrivare delle svolte.