Calciomercato Milan: Aurier nel mirino, pronti 15 milioni

Calciomercato Milan: Aurier è un obiettivo

Mercato Milan, rossoneri su Serge Aurier. Come riportato da football.london, il club rossonero starebbe valutando la possibilità di presentare a breve un’offerta al Tottenham per il difensore di 15 milioni di euro. Il terzino ivoriano aveva già palesato al Tottenham la sua volontà di lasciare il club.

Gli Spurs, tuttavia, valutano l’ex PSG circa 25 milioni. I rossoneri hanno deciso di rinforzare il reparto arretrato in questa sessione di mercato e, dopo l’arrivo di Kjaer, Aurier potrebbe essere la soluzione giusta per la corsai di destra.

Anche per questo motivo alla fine si potrebbe raggiungere un accordo, magari a metà strada, intorno ai 20 milioni.

Ultime Milan: Aurier profilo ideale

Aurier sarebbe il profilo ideale per il Milan: classe 1992, è nel fiore della carriera e ha già molta esperienza anche a livello internazionale. Inoltre, può giocare su entrambe le fasce e anche da centrale. Una soluzione in più da offrire a Pioli che con il passaggio al 4-4-2 difficilmente potrà utilizzare Andra Conti in quella posizione. Con il solo Davide Calabria, terzino destro di ruolo, i rossoneri non si sentirebbero al sicuro e starebbero progettando un nuovo innesto magari da finanziare con l’uscita di Suso. Sarà compito di Maldini e Boban, ora, convincere la dirigenza londinese ad abbassare le sue pretese economiche per lasciar partire il ragazzo che nemmeno con Moutinho sta trovando spazio.