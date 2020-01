Calciomercato Lazio: Escalante il primo colpo di Tare

Notizie Lazio, è fatta per Escalante. Come riportato da cm.com, i bianconcelesti hanno chiuso il primo colpo del mercato di gennaio.

In realtà, Escalante è sbarcato a Roma ma arriverà alla Lazio solo a fine stagione. Il calciatore è arrivato nella capitale per le visite mediche di rito e per firmare il quadriennale da 1,5 a stagione che lo legherà alla società biancoceleste. Tare batte un colpo in vista della prossima stagione. Il calciatore, dopo le visite mediche farà un giro a Formello.

Sarà questa l’occasione per visitare l’impianto sportivo e cominciare a pregustare la sua nuova vita a Roma. Avrà modo di conoscere meglio Inzaghi a partire dal prossimo ritiro estivo.

Ultime Lazio: chi è Escalante?

Il calciatore quindi terminerà la restante parte del contratto che attualmente lo lega all’Eibar per poi mettersi a disposizione del suo nuovo club. In Italia il ha già indossato la maglia del Catania in Serie B. Poi il passaggio in Spagna dove si è consacrato con l’Eibar come centrocampista tuttofare, prevalentemente difensivo, che non disdegna di tanto in tanto qualche realizzazione. Sbarcherà a Roma per provare a soffiare il posto a Lucas Leiva che, dopo tre stagioni ad alti livelli, potrebbe cominciare ad accusare l’età.