Calciomercato Juventus: Pogba, sprint bianconero, Rabiot la chiave

Calciomercato Juventus: Pogba, sprint bianconero

Notizie Juventus: su Pogba ci sono solo i bianconeri. «Pogba? Non so chi sia». Florentino Pérez non è mai stato d’accordo con la possibilità di ingaggiare il fuoriclasse del Manchester United e questo, come riportato da Tuttosport, pone i bianconeri in una posizione di netto vantaggio.

Ad oggi la squadra allenata da Sarri è la sola in Europa a poter permettersi il cartellino del calciatore ed a poter garantire al ragazzo un palcoscenico importante. Nonostante le pressioni di Zidane, dunque, difficilmente il centrocampista sbarcherà in Liga.

Il Real, infatti, ha forti dubbi sulle qualità caratteriale del calciatore. Una convinzione che si è notevolmente rafforzata con il passare dei mesi.

Ultime Juve: Pogba per Rabiot la soluzione?

Anche in Spagna, dunque, sono convinti che la Juventus abbia superato i Blancos nella corsa al campione del monto. I bianconeri stanno infatti monitorando gli sviluppi della vicenda Pogba con grandissima attenzione ormai da mesi. Si tratta di un giocatore che può calarsi alla perfezione nelle dinamiche di gioco di Sarri (o, meglio ancora, che Sarri sta provando ad inculcare nel gruppo). A Torino tutti hanno conservato sentimenti di stima e legami di amicizia nei confronti del francese.

I rapporti sempre più burrascosi con il Manchester United (esacerbati dalle pepatissime dichiarazioni che spesso e volentieri rilascia l’agente Mino Raiola) e il dileguarsi della concorrenza più accreditata – appunto, quella del Real Madrid – non fanno altro che avvicinare il Francese al ritorno in Serie A, magari anche grazie ad uno scambio con Rabiot.