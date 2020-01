Calciomercato Juventus, Havertz nel mirino del Liverpool: offerta pronta

Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: concorrenza spietata del Liverpool per Havertz

Calcio Mercato Juventus Havertz | Continua il mercato della Juventus, e lo fa nel segno dei giovani, veri e proprio obiettivi bianconeri. Prima l’acquisto di Kulusevski, poi la virata verso nuove prede, sempre talentuose e invidiate da mezza Europa. Tra i giovani più seguiti dalla Vecchia Signora c’è senza dubbio Kai Havertz, attaccante tedesco in forza al Bayer Leverkusen. Il ragazzo sta facendo benissimo in Germania, e non è un caso che le sue prestazioni abbiano stupito un po tutti i principali top club europei.

La Juventus non vuole farsi trovare impreparata in una possibile asta, ma dovrà vedersela con l’agguerrita concorrenza di diverse squadre, tra cui il Liverpool. I Reds, stando a quanto riportato da Mundo Deportivo e alcuni portali tedeschi, starebbero accelerando per Havertz, oltre che a preparare un’offerta monstre: ben 125 milioni di euro.

Havertz-Juventus: affare complicato, ci sono altre squadre

Havertz è senza dubbio uno dei giocatori più forti ed interessanti del panorama calcistico europeo, e la Juventus ha avuto modo di constatarlo soprattutto negli impegni di Champions contro il club tedesco. La trattativa chiaramente non può essere semplice, anche perchè oltre al Liverpool c’è la morsa stretta del PSG, altra squadra in piena corsa per il classe 2000′. I parigini minacciano anche un altro colpo bianconero, ecco chi è.