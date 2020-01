Calciomercato, ok di Inter e Roma alle visite mediche: scambio in arrivo!

Inter e Roma hanno concluso un accordo di massimo per lo scambio di Matteo Politano e Leonardo Spinazzola: come riferito da Sky Sport, le due società hanno anche dato l’ok ai propri calciatori per svolgere le visite mediche con il nuovo club.

Scambio Politano-Spinazzola, i dettagli dell’affare

Sono a lavoro da ore, ma qualche dettaglio va ancora limato: nerazzurri e giallorossi devono far sì che anche ai rispettivi bilanci piaccia uno scambio che invece fa impazzire Conte e Fonseca. L’intesa di massima però è stata trovata: per entrambi si tratterà di un trasferimento a titolo definitivo, o al massimo in prestito con diritto di riscatto. Sul versante calciatori, l’Inter è più avanti: il sì di Spinazzola alla proposta di Marotta è già arrivata, mentre Petrachi sta ancora lavorando al contratto di Matteo Politano. Non convocato per la gara di Coppa Italia di stasera, l’ex attaccante del Sassuolo è già in viaggio verso Roma: sull’altro senso di marcia l’esterno ex Juventus, che arriva per mitigare l’inquietudine del tecnico salentino circa la mancanza di rinforzi sulla fascia.

La stagione di Politano e Spinazzola

Poco spazio per entrambi, anche se per motivi diversi, in questa stagione 2019/2020. Conte non ritiene Politano (per lui appena 253 minuti in 11 presenze, 0 gol segnati) adatto al suo 3-5-2 (è un esterno offensivo puro): sarebbe invece l’ideale per Fonseca, privato del talento di Niccolò Zaniolo da qui a fine stagione.

Diverso discorso per Spinazzola: se è stato impietato poco è anche a causa degli infortuni che lo hanno condizionato. Nonostante questo ha giocato comunque di più rispetto al collega: per lui 542 minuti in 11 presenze.