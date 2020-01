Calciomercato Inter, Kumbulla: incontro con l’entourage del calciatore

Calciomercato Inter, incontro con gli agenti di Kumbulla nel pomeriggio: le ultime

Calciomercato Inter – Kumbulla | Incontro ai vertici in serata con l’entourage di Marash Kumbulla, l’Inter viaggia dritto verso il proprio mercato di riparazione. In attesa dell’ufficialità per quel che concerne lo scambio Politano-Spinazzola, l’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, continua a piazzare i colpo in casa Inter. In giornata l’incontro con l’entourage di Amrabat e Chong, poi anche con quelli di Radu: una giornata impegnativa per la società di Milano, che è in questo momento in campo per l’importante impegno di Coppa Italia, contro il Cagliari.

Notizie Inter, i nerazzurri vogliono spazzare via la concorrenza: si tenta la stretta decisiva per Kumbulla

Il giovanissimo difensore centrale dell’Hellas Verona, Marash Kumbulla, è a tutti gli effetti l’obiettivo dei nerazzurri. L’Inter vuole anticipare la concorrenza sul mercato ed è per questo che, come raccontano i colleghi di Calciomercato.it, ci sarebbe stato un incontro proprio in questo pomeriggio tra i vertici della società nerazzurra e l’entourage del calciatore. Kumbulla è seguito anche da Napoli e Fiorentina in Serie A, ma anche in Inghilterra. In Premier League c’è anche il Manchester United, che punterebbe su di lui per il proprio futuro. L’Inter punta forte sul classe 2000 e sarebbe disposto a mettere sul piatto i cartellini di Dimarco e Salcedo.