E’ intervenuto in conferenza stampa, Frank Lampard, che ha parlato della situazione legata ad Olivier Giroud, sempre più in orbita Inter. Ecco le sue parole: “È stato un grande professionista qui, ho grande rispetto per lui. Tutti stanno parlando del calciatore in questi giorni, il suo agente ha parlato con il club, anche se nulla è ancora fatto. Non dovremo necessariamente acquistare un attaccante”. Manca veramente qualche dettaglio per la chiusura definitiva del colpo e Antonio Conte si prepara a riabbracciare il proprio centravanti, avuto a sua disposizione già quando era allenatore del Chelsea.