Calciomercato Inter, Giroud in arrivo: accordo raggiunto, le cifre

Calciomercato Inter: accordo e cifre per Giroud

Calcio Mercato Inter Giroud | Grandi operazioni di gennaio per l’Inter, che finalmente sembrerebbe aver trovato la punta che cercava. Conte aveva bisogno di un attaccante in grado di far rifiatare Lautaro e Lukaku, ed ecco che in arrivo c’è Giroud.

Il centravanti francese è stato accostato ai nerazzurri per diverse settimane, e ora pare si sia trovato un accordo: stando a quanto riportato da Sky Sport, l’ex Arsenal e Chelsea andrà a guadagnare 4,5 milioni di euro annuali per due anni di contratto. Una trattativa che quindi si è sbloccata, e che vedrà il club meneghino accogliere un giocatore di presenza e di esperienza. Nella giornata di oggi anche il tecnico del Chelsea, Lampard, ha di fatto annunciato la cessione di Giroud.