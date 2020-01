Calciomercato Inter: Eriksen se parte Vecino, niente Vidal

Calciomercato Inter: Eriksen vicino, niente Vidal

Ultime mercato Inter: ora è solo Eriksen l’obiettivo di gennaio. Come riportato da Tuttosport i nerazzurri non hanno più chance di arrivare ad Arturo Vidal. Il Barcellona ieri sera ha comunicato a Valverde l’esonero e di conseguenza si complica ulteriormente il possibile trasferimento del cileno all’Inter. Vidal era il primo nome sulla lista di Conte.

Tuttavia in casa catalana nessuno vuole il suo addio a partire da Messi così come il nuovo allenatore Setien. Dunque, è davvero complicato che la situazione si sblocchi in pochi giorni, e l’Inter non ha più troppo tempo. S

Per questo domani potrebbe essere un giorno importante sul fronte Eriksen. L’Inter nei giorni scorsi ha incontrato l’agente del giocatore danese trovando una base d’intesa per un contratto fino al 2024 da 7 milioni più bonus. Ieri il procuratore era a Londra per parlare col giocatore e col Tottenham che nel frattempo sta per acquistare Gedson Fernandes, centrocampista del Benfica.

Se Eriksen darà il via libera all’operazione Inter, senza voler attendere i prossimi mesi (è in scadenza e nel mirino di Real e Psg), l’ad Marotta presenterà un’offerta importante agli inglesi magari provando ad inserire una contropartita come Vecino.

Ultime Inter: Vecino in uscita

Il centrocampista uruguaiano è diventato un uomo mercato ha offerte dall’Inghilterra (Everton) e interessa anche al Milan. Se arriverà l’offerta giusta, Vecino partirà. Per esempio col Milan si potrebbe parlare di uno scambio con Kessie (il vice Vidal per Conte), anche se l’affare sembra raffreddarsi visto che Pioli vorrebbe tenere l’ivoriano e Politano (altro obiettivo del Milan) potrebbe trasferirsi altrove.