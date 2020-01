Calciomercato Inter, Eriksen molto vicino: si chiude nei prossimi giorni

Calciomercato Inter: grande fiducia per il colpo Eriksen

Calcio Mercato Inter Eriksen | L’Inter è senza dubbio scatenata in questa sessione di mercato, e Ausilio e Marotta stanno cercando in tutti i modi di chiudere qualche grande colpo per accontentare Conte. I nerazzurri stanno valutando diversi profili importanti, su tutti quello di Christian Eriksen, centrocampista in uscita dal Tottenham. Il danese con ogni probabilità lascerà l’Inghilterra a fine stagione, e il club meneghino ci sta provando seriamente nelle ultime settimane.

Le voci sul futuro del giocatore non cessano, e intanto da Sky Sport arriva una notizia clamorosa: sembra che le parti siano molto vicine, filtra ottimismo per l’arrivo di Eriksen. Inoltre non è da escludere che da qui a poco possa esserci un altro incontro per chiudere la trattativa. L’Inter vuole accelerare i tempi, soprattutto perchè teme l’arrivo di qualche pretendente. Il giocatore infatti ha avuto diverse avance anche da United e Real Madrid.

Eriksen: ecco il centrocampista per Conte

Nelle ultime settimane sono stati tanti i nomi accostati all’Inter, ma forse quello di Eriksen è sempre stato quello più concreto. Il giocatore è pronto per una nuova importante avventura, e che possa essere in Italia è sempre più probabile viste le ultime notizie. I nerazzurri e Conte sono pronti ad accoglierlo, e chissà che la svolta non possa arrivare nelle prossime ore. Queste le cifre e i dettagli dell’operazione.