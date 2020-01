Calciomercato Fiorentina, Pedro pronto a tornare in Brasile

Mercato Fiorentina – Pedro Guilherme Abreu dos Santos, meglio noto come Pedro Guilherme, è pronto già a lasciare la Fiorentina. Soltanto pochi mesi in viola dell’attaccante brasiliano, che tornerà quindi nel proprio paese d’origine. Il giovane attaccante brasiliano classe 1997, è arrivato dal Fluminense la scorsa estate per circa 13 milioni di euro. L’ambientamento all’Italia e al campionato di Serie A non è stato dei migliori, tanto che il calciatore verrà ceduto nelle prossime ore. Dopo il forte pressing del Gremio ora pare che sia il Flamengo la squadra vicina al suo acquisto.

Mercato Fiorentina: Pedro al Flamengo, incontro domani

Quasi mai utilizzato e la Fiorentina pensa alla sua cessione. Il giocatore avrebbe voluto giocarsi qualche occasione in più in Serie A, ma il ritorno in Brasile sembra la scelta decisa ormai da tutte le parti in causa. La Fiorentina, in queste ore, ha svolto la seduta di rifinitura all’interno dello stadio Artemio Franchi in vista della gara di domani alle ore 15 in Coppa Italia contro l’Atalanta. Pedro non ha fatto parte a questa seduta con il resto dei propri compagni, un segnale molto indicativo in chiave mercato. Domani ci sarà l’incontro decisivo con il Flamengo per il trasferimento del calciatore. Niente ritorno al Fluminense o Gremio, salvo sorprese, nelle prossime ore, Pedro firmerà per il Flamengo.