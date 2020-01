Calciomercato Fiorentina: Kannemann può arrivare grazie a Pedro

Ultime Fiorentina: sarà Kennemann il rinforzo in difesa? Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la vittoria contro la SPAL non rallenta l’opera di rifacimento della rosa voluta dal presidente Rocco Commisso.

E’ vero, il numero uno della società è impegnato su più fronti: nuovo stadio, mercato invernale, potenziamento della struttura Fiorentina, ma la sua attenzione è massima per ogni aspetto.

Ultime Fiorentina: in difesa c’è Kennemann?

A Iachini sono stati promessi altri due rinforzi dopo Cutrone. Questi arriveranno dopo la doppia sfida con Atalanta (in Coppa Italia) e Napoli. Daniele Pradé nelle ultime ore si è concentrato sul difensore. Kevin Bonifazi, rappresentava la prima idea ma le richieste del Torino hanno raffreddato la trattativa. Ad oggi il diesse viola tiene congelata la posizione di Juan Jesus (il più facile da ingaggiare) e sta lavorando per il vero obiettivo e cioè l’argentino Walter Kannemann, punto di forza del Gremio di Porto Alegre. Si tratta di un centrale mancino dotato di gran fisico. Il suo arrivo sarebbe perfetto per completare un reparto che già comprende Pezzella, Milenkovic e Caceres. In Italia il ragazzo avrebbe tempo per adattarsi al meglio all’ambiente e al campionato. La trattativa, di fatto, ha congelato il passaggio di Pedro al Flamengo. L’attaccante piace anche al Gremio. E potrebbe essere la pedina di scambio ideale per liberare Kennemann. Due operazioni in prestito con relativi riscatti obbligatori