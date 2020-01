Ultime Inter, esonero per Valverde: sta per diventare ufficiale

Il tecnico Valverde sta per essere esonero dal Barcellona: secondo l’emittente radiofonica Onda Cero, è ormai solo questione di tempo e tra pochi minuti si avrà l’annuncio ufficiale. Una notizia che l’Inter teme, visti i possibili sviluppi per l’affare Vidal.

Notizie Inter, esonero per Valverde

Il consiglio di amministrazione del Barça sta volgendo al termine: i dirigente si apprestano a comunicare l’esonero a mister Valverde secondo i media spagnoli. Al suo posto, con ogni probabilità verrà scelto Garcia Pimienta, attualmente al lavoro con la cantera blaugrana. Già in mattinata il presidente Bartomeu aveva incontrato il tecnico, sentendo le sue idee e le motivazioni dopo la sconfitta nel torneo di Supercoppa contro l’Atletico Madrid, poi è andato a riferire al resto del cda, in programma oggi alle 15:00 e terminato circa 40 minuti più tardi. Incassato il no di Xavi, i catalani stanno pensando all’ipotesi di un traghettatore “di casa” come Pimienta, in modo da dare il tempo all’ex centrocampista di studiare la squadra con calma e cominciare, eventualmente, a lavorare dalla prossima stagione. Decisivi ai fini dell’esonero di Valverde gli screzi con alcuni giocatori: giova ricordare infatti che in questo momento il Barcellona è primo in classifica ed ancora in corsa in Champions League.

Mercato Inter, quale futuro per Vidal?

Come spiegato da Marotta, da questa scelta dipenderà anche il futuro di Arturo Vidal. Servirà chiaramente capire le sensazioni del cileno rispetto al cambio in panchina, ma è di certo meno probabile un suo arrivo a Milano adesso che è Valverde a stare con le valigie in mano sull’uscio della porta.