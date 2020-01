Calciomercato Udinese, Gotti: “De Paul merita una big, io andrei da Sarri”

Ultime Udinese | Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato nel corso di un’intervista cocncessa a Radio Rai nella trasmissione Radio Anch’io Sport:

“De Paul in una grande squadra? Credo di sì, poi bisogna vedere in che vesti andrebbe in una grande. Ha caratteristiche che lo facevano apprezzare di più vicino alla porta. In italia si era visto quel De Paul mentre con l’Argentina ha giocato spesso da centrocampista. Se dovesse riuscire a mettere insieme queste qualità sarebbe perfetto a qualsiasi livello”.

Vuole fare ancora il secondo?

“Sono subentrato perché il periodo era delicato e non c’era il tempo, in quella settimana, di cambiare tecnico. Se una persona decide di fare il vice va avanti per quella strada. Quando l’Udinese prenderà un altro al mio posto se lo conoscerò bene potrò continuare a collaborare, altrimenti la mia presenza potrebbe essere troppo ingombrante”.

Mercato?

“L’Udinese non è una società famosa per stravolgimenti a gennaio, non so cosa deciderà il club. Noi allenatori non abbiamo tabelle legate alla classifica ma la storia ci deve insegnare. In questo campionato la quota salvezza potrebbe essere più bassa, non ci sono squadre materasso che lasciano punti a tutti”.

Gotti sul futuro personale

Gotti ha poi svelato il suo sogno personale per la prossima stagione:

Prossima stagione?

“Difficile dirlo. Il sogno sarebbe quello di giocare la Champions League con qualche possibilità di vincerla. L’anno scorso ho avuto la fortuna di lavorare con Sarri al Chelsea e il percorso si è concluso con la vittoria dell’Europa League”.