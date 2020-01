Roma, il messaggio di Zaniolo: “Vi giuro, tornerò più forte di prima”

Roma-Juventus, infortunio a Zaniolo

Roma-Juventus infortunio Zaniolo | Al 33′ minuto del primo tempo del match dell’Olimpico tra Roma e Juventus brutto infortunio per Niccolò Zaniolo. L’esterno della Roma costretto a correre a Villa Stuart per gli esami. Arriva la brutta notizia in serata della rottura del legamento crociato. Dopo essere uscito in lacrime, il calciatore posta un messaggio sui social. Zaniolo salterà l’Europeo di giugno.

Infortunio Zaniolo, le prime parole

Una serata assolutamente da dimenticare per il gioiello giallorosso. Nicolò Zaniolo ha postato un messaggio molto significato sul proprio profilo ufficiale Instagram. Il calciatore tranquillizza i tifosi e avvisa che tornerà presto: “Vi giuro, tornerò più forte di prima”.