Parma-Lecce, le formazioni ufficiali: Kulusevski dal 1′ minuto

Parma-Lecce, le formazioni ufficiali

Parma-Lecce formazioni ufficiali | Si chiude questa sera alle ore 20,45 con Parma-Lecce la 19° giornata della Serie A Tim 2019-2020. Partita molto importante per entrambi i club, reduci da due sconfitte nell’ultimo turno: rispettivamente contro l’Atalanta e contro l’Udinese. Da una parte la squadra di D’Aversa, al momento a quota 25 punti in classifica e in piena zona Europa League; dall’altra quella di Liverani (15 punti) alle prese con la lotta salvezza. Il Parma, come detto, è chiamato a rialzare la testa dopo la pesante sconfitta rimediata sul campo dell’Atalanta e a cambiare il trend casalingo. I crociati, infatti, hanno ottenuto solo una vittoria e un pareggio nelle ultime quattro gare al Tardini, dopo un filotto di 3 successi consecutivi. Il Lecce, dal canto suo, vanta un punto di vantaggio sulla zona retrocessione e dovrà difenderlo sfruttando l’ottimo rendimento esterno di questa stagione: per i giallorossi sono arrivati 11 punti nelle 9 gare disputate lontano da casa in questa Serie A, un punteggio record nella storia del club salentino.

Le scelte dei tecnici

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kucka; Kulusevski, Inglese, Kurtic. In panchina: Colombi, Alastra, Dermaku, Pezzella, Brugman, Kurtic, Scozzarella, Laurini, Adorante, Siligardi, Cornelius. Allenatore: D’Aversa.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Deiola; Mancosu; Babacar, Falco. A disposizione: Vigorito, Bleve, Rispoli, Riccardi, Meccariello, Vera, Gallo, Majer, Farias, Dubickas. Allenatore: Liverani