Parma-Lecce: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Parma-Lecce: highlights, risultato, sintesi

Parma Lecce Highlights | Tre punti per sognare l’Europa League. Il Parma supera il Lecce per 2-0 nel posticipo della 19° giornata di Serie A e chiude il girone di andata al settimo posto nella classifica generale con 28 punti, a -1 dal Cagliari sesto. I gialloblu ducali di Roberto D’Aversa ritrovano la vittoria dopo due partite (e dopo due mesi in casa), grazie ad una prestazione solida con le reti di Iacoponi al 57′ e Cornelius al 72′. Non basta al Lecce una prestazione tutt’altro che negativa, la squadra di Fabio Liverani paga la scarsa precisione in attacco e qualche indecisione di troppo in difesa. Con la quarta sconfitta consecutiva, i salentini scivolano al quartultimo posto con una sola lunghezza di vantaggio su Genoa e Brescia.

I video dei gol della partita

Le reti. Al 57′ Parma in vantaggio. Iacoponi arriva per primo sul pallone calciato dal corner e con un preciso colpo di testa la piazza nel sette di destra alle spalle del’immobile portiere. Al 72′ il raddoppio. Cornelius si trova nel posto giusto al momento giusto, il rimbalzo termina proprio sui suoi piedi all’interno dell’area di rigore e da li riesce a segnare sotto la traversa.

