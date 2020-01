Parma-Lecce, D’Aversa a Sky Sport: “Siamo andati oltre il nostro livello”

Parma-Lecce, D’Aversa a Sky Sport

Parma Lecce D’Aversa | Al termine del match vinto in Emilia Romagna per 2-0, il tecnico dei ducali, Roberto D’Aversa, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Parma, le parole del tecnico

Complimenti “I complimenti sono per i ragazzi hanno fatto un girone di andata straordinario. Nei momenti di difficoltà si sono compattati e hanno fatto qualcosa al di sopra dei loro limiti”

Riscatto Atalanta “Sicuramente rispetto al passato abbiamo deciso di non guardarci dietro. Con l’Atalanta è stata pesante e loro sono una grande squadra che ha messo in difficoltà anche l’Inter. Dispiacere di non aver reagito. Detto questo oggi i ragazzi sono andati in campo per un riscatto personale”

Mercato “Kurtic oggi l’ho schierato davanti ma completa il reparto dove abbiamo avuto le difficoltà con i ko di Scozzarella e Grassi. Sul mercato non opero io ma il direttore che sarà bravo a rispettare le esigenze dell’allenatore e le casse della società. Io ora devo pensare alla Roma”