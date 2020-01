Tweet on Twitter

Oroscopo di domani 14 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 14 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Segnali positivi per i sentimenti: Venere è favorevole. Ti consiglio però di non gettarti a capofitto nelle storie che ti lasciano poco e niente. Sfrutta Venere a tuo favore, per quel che concerne l’amore. Sul lavoro provi agitazione.

Toro. Questo è un giorno in cui trarrai positività in amore. Viviti le emozioni, ma evita di fare sempre e solo di testa tua. Accetta i consigli e non essere testardo.

Gemelli. Evita i contrasti in amore, cogli le occasioni al volo quando ti capita. La stanchezza farà da padrona in questo giorno, cerca di evitare di fissarti su cose vecchie.

Cancro. Recupero in amore, questo grazie a Venere che è tornata favorevole. Il tuo rapporto col partner migliora, in questi giorni sarai molto impegnato dal lavoro. Cerca di non abbatterti.

Leone. Hai finalmente messo da parte l’agitazione dei giorni scorsi. Sono favoriti i rapporti e le relazioni, un po’ di fatica saranno i contatti di lavoro. Ti consiglio di non fare tardi la sera, hai bisogno di lucidità in queste giornate.

Vergine. Voglio metterti in guardia dalle tensioni che vivrai in amore. In questi giorni sarà più facile discutere, e tutto ciò ti creerebbe delle distante dal tuo partner. Sul lavoro si migliora, potresti avere una risposta che attendi da un po’.

Oroscopo Paolo Fox 14 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questo è un giorno positivo per quel che concerne l’amore. Ti consiglio di chiarire oggi le cose che non sono andate per il verso giusto o comunque farlo entro giovedì. Sul lavoro hai vissuto rallentamenti, ma adesso andrà meglio.

Scorpione. Influsso della Luna, questa sarà una giornata favorevole per l’amore. Situazione complessa a lavoro, che ti fa agitare spesso in quest’ultimo periodo. Pazienta, tutto si sistemerà.

Sagittario. Metti in mostra i tuoi sentimenti e non vivere di rimpianti, soprattutto in questo momento, che è favorevole alle nuove relazioni. Metti da parte le storie passate e viviti le cose nel miglior modo possibile.

Capricorno. Bel recupero nei sentimenti, arriveranno per te anche buone notizie legate al lavoro. Questo sarà un momento in cui prenderai delle decisioni importanti.

Acquario. Hai voglia di tornare ad amare, ma le relazioni ti creano un po’ di agitazione. Inoltre hai da recuperare un po’ di soldi attraverso il lavoro, ti consiglio di fare le cose con cautela. Andare di corsa non ti porterà da nessuna parte.

Pesci. Giornata di stress, un po’ sottotono nei sentimenti. Ti consiglio di fare attenzione alle discussioni, alcune parole potrebbero ferire e ferirti. Cogli le occasioni per quel che riguarda il lavoro invece, potrebbero aprirsi scenari interessanti.